Митични и приказни: 8 легендарни места, които съществуват наистина

К огато става въпрос за древна митология, понякога е трудно да се разграничат фактите от измислиците. Въпреки че повечето митове са очевидно измислени, те често съдържат поне зрънце истина.

Древните хора е трябвало да черпят вдъхновение отнякъде. Например местата на някои от най-популярните митове се основават на реални такива.

Ето и осемте митични места, които действително съществуват:

Шеруудската гора: Домът на Робин Худ и неговите весели хора

Благодарение на различните холивудски адаптации днес хората от цял свят са запознати с легендата за Робин Худ. Робин Худ е героичен разбойник в английския фолклор. Той е опитен стрелец с лък и фехтовка и в повечето приказки за него се разказва, че краде от богатите, за да даде на бедните. В повечето съвременни разкази той е представен като човек с благородно потекло и участник в кръстоносните походи.

The mighty Major Oak in Sherwood Forest … 💚 … truly majestic 🍂#thicktrunktuesday #trees #NationalTreeWeek pic.twitter.com/KIpkSSyenK