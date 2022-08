Като в приказка: Продават замък в Шотландия за скромна сума

З амък от 17-и век край Дънди е обявен за продажба с цена от 625 хиляди британски лири (730 хиляди щатски долара), предаде ДПА.

Разположена северно от шотландския град, жилищната сграда на замъка Поури, е претърпяла основен ремонт от настоящите си собственици през последните три десетилетия.

Запазени са части от средновековните и ренесансовите ѝ характеристики в съответствие с историята.

Продажбата на замъка е поверена на компания, която го представя като място, подходящо за семеен дом, ваканционен имот или инвестиция.

В центъра на историческата сграда има салон с площ от 30,2 квадратни метра с висок сводест таван и трапезария с подова настилка от каменни плочи, камина и таван с дъбови греди.

Замъкът е имал собствена пекарна, която сега е превърната в кухня с трапезария, има пещ за хляб и готварска печка.

Домът разполага с три двойни спални, включително тази "на земевладелеца и неговата дама", с открита камина и сводест таван, а също и душ кабина.

От нея може да се стигне до "стаята в кулата", която в момента е кабинет, а преди е била използвана за ателие.

На територията на замъка има и паметник, датиращ от 16-и век.

Произходът на земята може да бъде проследен около 850 години назад, до 1172 г., когато крал Уилям Първи я подарява на Робърт Огилви, граф на Ангъс.

Оттогава при управлението на имота доминират две фамилии: Огилви и Фотрингам.

Притежавайки замъка в продължение на около 600 години, семействата активно участват в политиката и конфликтите на Късното средновековие, Ренесанса и периода на великите географски открития.

