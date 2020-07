Някогашната любов на принц Хари, Кресида Бонас се омъжи

Б ившата любима на принц Хари Кресида Бонас се омъжи за негов съименик с аристократично потекло. Бракосъчетанието на Кресида Бонас и Хари Уентуърт – Стенли се състоя през уикенда в провинцията, година след официалното обявяване на годежа.

На него присъстваха само най-близките на младоженците. Братът на Кресида, Джейкъб Анструтер-Гоф-Калторп публикува в Инстаграм снимка на младите съпрузи яздещи сред природата.

Съпругът на Кресида е син на Маркиза на Милфорд-Хейвън Клер Маунтбатън. Вторият му баща, Джордж е далечен роднина на кралица Елизабет II.

Самата Бонас също има аристократични корени по майчина линия. Тя започва да се среща с Хари през 2014 г., малко след като се раздели с бъдещия съпруг на Меган Маркъл. Между другото, Кресида присъства на сватбата на бившето си гадже през 2018 година.

