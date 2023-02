Я понското изкуство и култура са пълни с изненади, включително бурни изображения на фалически състезания, турнири по съвкупление и незабравими битки с газове "хе-гасен".

За първи път свитъците "хе-гасен" са обект на внимание на Запада през 2012 г., когато Daily Mail публикува статия, в която ги свързва с ксенофобията от епохата Едо. Но има ли нещо вярно в слуховете, които свързват японските битки с газове с политически коментар за недоверието на Япония към европейското влияние?

Хе-гасен, което означава "състезания по изхвърляне на газове", са японски художествени свитъци, изобразяващи хумор, свързан с метеоризъм(газовете в червата).

Тенденция, която се появява за първи път по време на периода Хейан (794-1185 г.), един от най-известните от тези свитъци е собственост на библиотеката на университета Васеда. Върху него има бележка, в която се посочва, че е копие от 1846 г. на оригинал от 1680 г.

На свитъка от Васеда са изобразени герои, които отприщват своята метежна ярост, както никога досега не сте виждали. Гръмотевичните взривове изобилстват в тази майка на битките с газове, в които цели села са разрушени, дървета са изкоренени, а животни са вдигнати във въздуха от силата на газовете.

На ръкописния свитък Васеда дори е изобразена тактиката за улавяне на газове в торби и пускането им по време на битка.

В същото време нещастните мишени се опитват да се защитят с маски на лицето и вентилатори в поредица от хумористични сцени, които буквално ще ви разтърсят.

Процесът на изхвърляне на газове, който се проявява в битките от "Хе-гасен", дори е в състояние да пробие дупка в стените на японските домове, покрити с параван шоджи, показват снимки от този период.

Без да се позовава на никакви източници, Daily Mail определя "зловещите" свитъци хе-гасен, като политически коментар на "нарастващото нахлуване на европейците в Япония през периода Едо" . Въпреки това общността Ask Historians Reddit, която насърчава задълбочените изследвания и коментари, дискредитира предположенията на вестника, като посочи сензационната им липса на фактически доказателства.

Фалшивите новини на Daily Mail се разпространяват като горски пожар, подети от други публикации в интернет.

