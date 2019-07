Т омас Хамънд е американски професор в Университета на Вирджиния и експерт по история на Русия и СССР.

Томас Хамънд е снимал Съветския съюз в продължение на 19 години, посещавайки го през 50-те, 60-те и 70-те години. Много пъти бил в СССР със семейството си и успял да посети Москва, Ленинград, Киев и още градове в състава на Съюза.

В снимките си Томас не се опитва да представи в лоша светлина СССР и неговите жители. Неговите творби са признати по целия свят и много издания са ги използвали в своите статии. Например през 1966 г. списание National Geographic публикува снимките в статия, озаглавена „Първи поглед към Съветския съюз - американец в Москва“.

Той снима каруци, зоомагазин, паркинг, съветски магазин, случайни снимки по път.

