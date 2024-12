Неочаквано закъснение: Блокираните астронавти няма да напуснат МКС, както е планирано

Д вамата американски астронавти, които от месеци са блокирани на Международната космическа станция, ще останат там поне до края на март, съобщиха от НАСА във вторник, като обявиха поредното отлагане на мисията за връщането им у дома.

Астронавтите ветерани Буч Уилмор и Суни Уилямс пристигнаха на МКС през юни на борда на космическия кораб Starliner на Boeing и трябваше да прекарат осем дни в орбиталната лаборатория.

Но по време на полета дотам възникнаха проблеми със задвижващата система на Starliner, така че НАСА се реши на голяма промяна в плановете.

След седмици на интензивни тестове на Starliner космическата агенция реши да го върне на Земята без екипажа му и да върне двамата закъсали астронавти у дома заедно с членовете на мисия на SpaceX, наречена Crew-9.

Another day, another sleigh ⛄️❄️ @NASA_Astronauts Don Pettit and Suni Williams pose for a fun holiday season portrait while speaking on a ham radio inside the @Space_Station 's Columbus laboratory module.

Двамата астронавти от Crew-9 пристигнаха на МКС на борда на космически кораб Dragon в края на септември, като за Уилмор и Уилямс имаше две свободни места. По план и четиримата трябваше да се завърнат у дома през февруари 2025 г.

Но във вторник НАСА съобщи, че Crew-10, който ще освободи Crew-9 и блокираната двойка, сега ще бъде изстрелян не по-рано от март 2025 г., а двата екипа ще останат на борда за „период на предаване“.

„Промяната дава време на екипите на НАСА и SpaceX да приключат обработката на нов космически кораб Dragon за мисията“, се казва в публикация в блога на НАСА.

NASA's SpaceX #Crew10 now is targeting no earlier than late March 2025 to launch four crew members to @Space_Station.



The change gives NASA and SpaceX time to complete processing on a new Dragon spacecraft for the mission, set to arrive in early January: