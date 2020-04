Редки розови делфини бяха забелязани край бреговете на Тайланд

Р ибари в Тайландския залив се натъкнаха на необичайна гледка - розови делфини. На кадрите, които са успели за заснемат, се виждат три бозайника, които плуват близо до лодката им в спокойните води край Koh Pha Ngan, oстров в Югоизточен Тайланд, информира "Ройтерс".

Според учените липсата на туристи по време на пандемията, прави морските бозайници по-смели.

