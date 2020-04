Тигър в нюйоркски зоопарк е тестван положително за Ковид-19

Т игър в зоологическа градина в Ню Йорк даде положителна проба за респираторното заболяване, предизвиквано от новия коронавирус.

Това е първият известен случай на животно, което се е заразило с вируса от човек, а след това се е разболяло, съобщава главният ветеринар на зоопарка, цитиран от агенция "Ройтерс".

Четиригодишният женски тигър, наречен Надя, е тестван за Ковид-19, след като развива суха кашлица, заедно с други три тигъра и три лъва, съобщи Дружеството за опазване на дивата природа, което управлява зоопарка.

Защо COVID-19 срази Испания

Очаква се всички животни да се възстановят.

From Dr. Paul Calle, Bronx Zoo chief veterinarian; "The COVID-19 testing that was performed on our Malayan tiger Nadia was performed in a veterinary school laboratory and is not the same test as is used for people.