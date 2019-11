Ненчо Балабанов за най-голямото си артистично предизвикателство

Е динадесетият епизод на „Маскираният певец“ не донесе късмет на Ненчо Балабанов и той разкри дълго пазената тайна, че се крие под маската на Кукера.

За емоциите след свалянето на маската, както и за стратегията, което е имал, за да не го разкрият веднага, прочетете в интервюто на Ненчо Балабанов за Vesti.bg.

- Малко остана да стигнеш до финала на „Маскирания певец“, беше разкрит преди полуфинала на шоуто. Ти беше победител в третия сезон на „Като две капки вода“. Коя от двете сцени беше по-голямо предизвикателство за теб?

- Ако говорим за предизвикателство, естествено в „Маскираният певец“, защото е много трудно да се укриеш и да избягаш от себе си. Може би това е най- сложното нещо, което един артист може да постигне понеже стремежът е винаги да бъде разпознаваем. Тук е точно обратното и всичко е скрито-покрито. Не да те разпознаят, а да не бъдеш разпознат. Еми, разпознаха ме на 11-я лайв. „Маскираният певец“ е тотално различно шоу и ми беше много интересно. Форматът е предизвикателство за всеки един от участниците. Аз съм много доволен и щастлив от представянето си. Придобих нови умения и вече съм готов за таен агент.

- Публиката не ти е чужда и тя добре познава проявите на твоите таланти. Каква беше стратегията ти, за да достигнеш до единадесетото издание на шоуто и да заблудиш тактически и зрителите, и панелистите?

- Моята стратегия, когато съм пред камера, на сцена или пред публика, винаги е една и съща - да се забавлявам, докато правя това, което ми е присърце. За мен това е формулата да радваш и да забавляваш публиката. Към това се стремях и в това шоу. Без прекалено много да мисля докъде ще бъда разпознат и докъде ще стигна, защото прекаленото мислене и вглеждане е най-пагубното нещо, което може да се случи на артиста. Въпреки огромния, мегатопъл костюм и тежката глава, която може би заздрави осезаемо мускулатурата на врата ми – аз се забавлявах. До голяма степен заживях с образа на Кукера. Придадох му своите движения, жестове, език на тялото, скокливост, танцувалност. Доволен съм от всичко, което преживях и стискам палци на останалите. Въпреки уникалното предизвикателство и интереса на всеки един от участниците, овладяването на тези костюми е абсолютен героизъм и особено мълчанието. Защото, от момента в който отидеш на терен и дойде време за твоето участие – мълчиш. А ние артистите сме приказливи, пеещи и шегуващи се, може би най-голямото предизвикателство беше да мълчим дълго време, затворени в една тайна стаичка преди да дойде реда ни за изпълнение. (смее се).

- Имаше ли истинска изненада за тебе от тези, които отпаднаха?

- Имаше. Димо Алексиев за мен беше тотална изненада. Аз нямах представа кой се крие зад маската, имах подозрения, но в никакъв случай те не бяха към Димо Алексиев. А аз съм работил с него – беше разказвача в рок операта „Рибарят и неговата душа“. Тоест никога не бях чувал как пее Димо и нямаше как да го заподозря, че е той. Сред участниците, които останаха най-любопитна ми е Розата. Много искам да разбера коя е тя. Розата и Гарванът за мен са голяма мистерия. Предполагам, че и за зрителите е толкова интересно да разберат кой кой е и да знаят дали това е човекът, който те са предполагали.

- Ти вдъхна особена енергия на тази специална маска и превърна Кукера в любим герой на зрителите. Забавляваше ли се докато беше в тази роля и беше ли ти трудно да печелиш публиката с анонимност?

- Много се забавлявах, докато бях в тази роля. Тук е моментът да благодаря на преподавателите ми в тези четири години в НАТФИЗ, в куклената школа, която завърших. Благодаря и на Румен Рачев, и на Жени Пашова, и на Любо Гърбев, и на целия екип преподаватели, които ни научиха до голяма степен как да придаваме енергия на неживата материя, как да вдъхнем живот на нещо, което иначе стои закачено на закачалка или е допряно до стената и няма грам живец в него. Обикновено Кукерът е този, който трябва да плаши злите сили, този който трябва да прогони негативното, отрицателното – е, тук пък Кукерът стана любимец на хората. На последния за мен лайв видях само разплакано от страх едно дете в публиката, останалите викаха, подскачаха и искаха Кукерът за продължи напред. Това ме радва, защо моят натюрел е много далеч от това да карам хората да се плашат или да се натъжават.

- Вотът на зрителите всяка седмица, както и коментарите в социалните мрежи доказа, че Кукерът беше сред фаворитите на публиката. Ще ти липсва ли този рошав герой? Какво ти даде и какво ти взе превъплъщението в него?

- Ще ми липсва, да. Особено сега, когато идва зима и става все по-студено, ще ми липсва този огромен губер (смее се). Браво на Кремена Халваджиян и на целия екип за направата на тези костюми, които издържат на всякакви сценични предизвикателства. Станахме си многоблизки с костюма на Кукера. Наистина ще ми липсва много. Бих се радвал, ако има възможност да се сдобия с него и да ми остане за спомен.

- Познаваш се от доста години с водещите – Рачков и Зуека и с панелистите. Как успя да укриеш от тях тайната, че участваш в шоуто?

- Това беше най-голямата ми трудност. Супер трудно е да бъдеш в ролята на Кукера до Зуека и Рачков, и да не се разсмееш. Уникални водещи са и двамата. Те са невероятен тандем и до голяма степен правят това шоу такова каквото е. Адмирации за работата им и поздравления към всички участници, които успяват да постигнат баланса едновременно да се забавляват на сцената, да изпълняват добре песните си, да се покажат в добра светлина и да полагат усилия да не ги разпознаят.

- Всички твърдят, че маската на Кукера е една от най-тежките на сцената, а ти не спря да танцуваш и да се раздаваш за зрителите. Кои са твоите вдъхновения да си винаги така позитивен и да се раздаваш на публиката?

- Вярно е, че се раздадох много и в този костюм. Ами, забавно ми беше. Може би това е мотивацията и стимулът ми във всеки един от образите, които правя и във всеки един момент, в който се покажа на сцена или пред камери. За мен това е основен двигател, огромен заряд, които ми помага да изкарам най-позитивното, най-усмихнатото, най-забавното и най-енергийното, което нося в себе си. Усмихнатите лица в публиката ме зареждат с много готина енергия. Благодаря на всички зрители, минали, настоящи и бъдещи, заради които таза огромна енергийна бомба излиза от мен към тях и ги забавлява.

- Разкажи ни нещо повече за този речник, който показа като последната предметна улика за теб преди да отпаднеш от шоуто. Защо точно него и какво имаше предвид, като каза English is my first language (Английският е моят роден език)?

- Имах предвид, че като всяко нещо, с което съм се захванал и се надявам да се захващам в бъдеще, е нещо, което много обичам. Така беше и с английския език още от ранна детска възраст. Хареса ми в секундата, в която го чух. Тук е моментът да поздравя още някой, който има принос към това, което съм – Виолета Чушкова – моят първи преподавател по английски език в град Елена. По онова време имаше частна школа, в която родителите ми ме записаха по мое желание. Именно за това избрах да покажа тази улика. В голяма степен Кукерът може да е предимно балкански образ, но пък говори английски.

- Какви са следващите проекти на Ненчо Балабанов?

- Предстои ми премиера на един концерт-спектакъл, който правим заедно с филхармонията на Бургаската опера. Диригент е Левон Манокян, сценарият е на Юлия Манокян, в него ще ми партнира Соня Ковчезлиева. Много интересен концерт-спектакъл, който ще представим премиерно на 29 ноември в Бургаска опера от 19.00 часа. Да заповядат всички да ни гледат. Ще бъде много вълнуващо и хубаво. Там вече няма да бъда Кукер, а Ненчо Балабанов и ще изпея подготвен от мен репертоар от 13-14 популярни песни. За мен е голямо предизвикателство и тръпка това да се случи, защото за първи път ще пея цял концерт с филхармония. Надявам се ще бъде много готино. А след това предполагам, че ще обикаляме из България с проекта „Без любов не може“. Предстои нов сериал, който ще излезе на пролет, обиколки покрай Коледните празници, Нова година също ще се отпразнува подобаващо, малко почивка през Януари и след това с нови сили по всички нови проекти и предизвикателства, които се задават.

- Песента ти „Тези пет неща“, която издаде тази пролет, има леко латино ритъм. Това ли е предпочитаният от теб стил, в който искаш да създаваш песни или експериментираш и можем да очакваме нещо съвсем различно? А може би цял албум?

- Експериментирам наистина. Много добре сте забелязали. Песните, които съм издал през времето са много различни, защото за мен е предизвикателство да изпробвам стилове. Не си налагам рамки в музикален аспект. Това, което в момента ми харесва, това издавам и това правя като музика. Не бих казал, че латиното е нещо което ще остане като линия в моето музикално творчество, това беше любопитен творчески импулс. Следващата песен, която правя е съвсем различна по стил и с нея също предстои една голяма изненада. Може би ще се стигне до албум с 10-13 песни, които ще бъдат тотално различни една от друга. Това ще бъде най-пъстрият албум, който ще съществува на българския музикален пазар.

- „Маскираният певец“ е……

- „Маскираният певец“ е най-голямото артистично предизвикателство в моя живот до този момент.

