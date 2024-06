Намръщена и плашеща: Най-опасната птица е застрашена от изчезване

С остри като бръснач нокти, неоново синя шия и висок кафяв шлем, южните казуари са доста интересна гледка - но и все по-рядко срещана, тъй като тези прословути "намръщени" птици са застрашени от изчезване.

Южните казуари обикновено се смятат за най-опасните птици в света, поне що се отнася до заплахата им за хората. Въпреки това, ако стоите достатъчно далеч от тях, тези нелетящи птици вероятно ще останат настрана от вас. Приближете ли се обаче твърде много, скоро ще разберете, че провокираните казуари не са от тези, които искате да сте близо; през 2019 г. един от тях дори уби човек.

Но както често се случва, хората в крайна сметка се оказват по-голяма заплаха за тях, отколкото обратното. В родната им страна Австралия те са застрашени да изгубят местообитанията си, нападения от кучета и на причина номер едно за смъртта на възрастни казуари - пътни инциденти.

