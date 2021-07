„Мълчанието на агнетата“ на 30: Пускат юбилейна версия на култовата лента

"Мълчанието на агнетата" – един от най-популярните трилъри във филмовата история, става на 30.

По случай 30-годишнината от излизането на екран на култовата лента, компания "Kino Lorber Studio Classics" ще я преиздаде през есента с 4K резолюция.

'Silence of the Lambs' was released 30 years ago today. Oscar-winning screenwriter Ted Tally reflects on bringing Hannibal Lecter to the big screen. https://t.co/lGDNKHLPrQ

Новата версия ще включва и непубликувани досега бонус материали за филма, съобщи Колайдър.

"Мълчанието на агнетата" на режисьора Джонатан Дем с Джоди Фостър и Антъни Хопкинс в главните роли излиза на екран през 1991 г. Филмът получава възторжени отзиви както от критиката, така и от публиката.

We rewatched Silence of the Lambs last night, it's 30 years old now and is ageing like a fine Chianti. pic.twitter.com/cmfyRYEFou