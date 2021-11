Най-редкият хищник на планетата се появи в Индия

Р ядък вид "розов" леопард, наричан също "ягодов", беше забелязан за първи път в северозападния индийски щат Раджастан, пише Times Of India.

Изданието отбелязва, че зооактивистът и фотограф от Удайпур Хиташ Мотвани е успял да улови в обектива на камерата си "розов" леопард.

In a first, rare pink leopard sighted in Rajasthan https://t.co/4pWqqYEcRs pic.twitter.com/MJmTZchwd4

Животното е смятано за най-редкия известен хищник в света.

Снимката е направена в района на Ранакпур в планината Аравали.

Леопардите, обитаващи Индия, са с класически цвят на козината - кафеникав с черни петна. При редкия вид "ягодов" леопард, забелязан за първи път на територията на страната, петната са червеникави или розови.

Необичайният цвят на козината се дължи на генетична мутация, известна като еритризъм, в резултат на която върху кожата на животното се появява излишък от червен пигмент.

In A First, Rare Pink Leopard Sighted In Ranakpur Region Of Rajasthanhttps://t.co/Lfai3ZI8nl