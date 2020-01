Земетресението в Пуерто Рико срути една от най-популярните забележителности (Снимки)

Една от популярните забележителности на Пуерто Рико се срути след земетресението в островната страна вчера, пише BBC.

Скалната формация, позната като Пунта Вентана, която приличаше на малък мост, е паднала в морето.

"One of Puerto Rico’s iconic natural wonders — a soaring stone arch along the southern coast known as Punta Ventana or Window Point — collapsed early Monday as a 5.79 earthquake rattled the island."https://t.co/mjkSIRc9h7