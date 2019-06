⠀С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ И МЕДБРАТА!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Наше призвание — помогать людям, облегчая их состояние, способствовать сохранению здоровья и жизненной активности. Такую профессию может выбрать только по-настоящему добрый, отзывчивый, внимательный, чуткий к чужой беде человек. Желаю нам терпения, внимательного и ответственного отношения к своему делу, лёгкости в руках, ясности в голове, благодарности пациентов, и чтобы такой нелегкий труд в нашей стране оценивался по достоинству! #медицинскаясестра #медсестра #деньмедсестры

