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О свен че медицината е най-благородната професия, тя е много всеотдайна. Отношението е важно, а когато срещу вас има такъв лекар, няма как да не му се доверите. 

Героините от тази колекция подобряват общото благополучие на пациентите си със своя външен вид. Пред вас стои най-доброто, което е в руската медицина, събрано от медиите. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Follow: @1elmirababaeva 👍😍

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Follow: @kate_fucking.princes 😋❌❌❌ Нескучного Вам рабочего дня💨💨💨 . #медик #медсестра #студентмедик #медсестры #врач #лор #терапевт #массажист #госпиталь #больница #больничка #лечение #будьтездоровы #интерн #интерны #ординатура #медколледж #мединститут #медакадемия #красивыедевушки . Мы уважаем всех пользователей и удаляем фото по первому требованию.

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Follow: @yuliana_grom 👍 В идеальной медицинской форме😘 . #медик #медсестра #студентмедик #медсестры #врач #лор #терапевт #массажист #госпиталь #больница #больничка #лечение #будьтездоровы #интерн #интерны #ординатура #медколледж #мединститут #медакадемия #красивыедевушки #доктор #медицина #nurse #surgery #medicine #doctor #косметолог #зож #спорт . Мы уважаем всех пользователей и удаляем фото по первому требованию.

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Follow: @lana_del_niki 👍 . #медик #медсестра #студентмедик #медсестры #врач #лор #терапевт #массажист #госпиталь #больница #больничка #лечение #будьтездоровы #интерн #интерны #ординатура #медколледж #мединститут #медакадемия #красивыедевушки #доктор #медицина #nurse #surgery #medicine #doctor . Мы уважаем всех пользователей и удаляем фото по первому требованию.

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⠀С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ И МЕДБРАТА!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Наше призвание — помогать людям, облегчая их состояние, способствовать сохранению здоровья и жизненной активности. Такую профессию может выбрать только по-настоящему добрый, отзывчивый, внимательный, чуткий к чужой беде человек. Желаю нам терпения, внимательного и ответственного отношения к своему делу, лёгкости в руках, ясности в голове, благодарности пациентов, и чтобы такой нелегкий труд в нашей стране оценивался по достоинству! #медицинскаясестра #медсестра #деньмедсестры

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