Защо да НЕ ядем банани за закуска?

Кейт очарова с лятна рокля и много настроение (СНИМКИ)

Тя слага в джоба си и младите, а е на 93 години (ВИДЕО)

О свен че медицината е най-благородната професия, тя е много всеотдайна. Отношението е важно, а когато срещу вас има такъв лекар, няма как да не му се доверите.

Героините от тази колекция подобряват общото благополучие на пациентите си със своя външен вид. Пред вас стои най-доброто, което е в руската медицина, събрано от медиите.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още любопитно съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram