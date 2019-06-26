О свен че медицината е най-благородната професия, тя е много всеотдайна. Отношението е важно, а когато срещу вас има такъв лекар, няма как да не му се доверите.
Героините от тази колекция подобряват общото благополучие на пациентите си със своя външен вид. Пред вас стои най-доброто, което е в руската медицина, събрано от медиите.
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⠀С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ И МЕДБРАТА!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀Наше призвание — помогать людям, облегчая их состояние, способствовать сохранению здоровья и жизненной активности. Такую профессию может выбрать только по-настоящему добрый, отзывчивый, внимательный, чуткий к чужой беде человек. Желаю нам терпения, внимательного и ответственного отношения к своему делу, лёгкости в руках, ясности в голове, благодарности пациентов, и чтобы такой нелегкий труд в нашей стране оценивался по достоинству! #медицинскаясестра #медсестра #деньмедсестры
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