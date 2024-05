Наркотици, лъжи, измами: Най-големите скандали на "Евровизия" през годините

О т първото си издание през 1956 г. песенният конкурс "Евровизия" е бил сцена на многобройни и противоречиви скандали, които са отклонявали вниманието от музиката и блясъка - от еднополова целувка до изпълнение на пуйка.

Победител тази година в конкурса стана рапърът и певец Немо от Швейцария с песента "The Code". Парче, посветено на пътя на Немо към себеоткриването като небинарен човек. Конкурсът бе съпътстван от изгонването на участник заради заплахи зад кулисите, счупена статуетка и протести срещу участието на представител от Израел.

Но все пак тазгодишната „Евровизия“ няма нищо общо с предишните години, що се отнася до скандалите и драмите - едно изпълнение дори предизвика революция.

Nemo becomes the first non-binary artist to win Eurovision – as the UK's Olly Alexander comes 18th https://t.co/rD6IZKZMZr — PinkNews (@PinkNews) May 12, 2024

Това е най-дългогодишният международен телевизионен конкурс в света, който всяка година се гледа от милиони хора по целия свят. Конкурсът за песен на „Евровизия“ е обичан от феновете по целия свят заради свръхмодерните си костюми, изненадващо запомнящите се поп песни и отбелязването на разнообразието и приобщаването.

Но от първото излъчване на конкурса преди 68 години досега е имало многобройни противоречия и скандали, които са крадели заглавията на вестниците. Тазгодишното издание на конкурса не беше по-различно, като участникът от Обединеното кралство Оли Александър беше обвинен от феновете в слабо изпълнение на песента си Dizzy и беше призован да бойкотира изцяло церемонията в подкрепа на Палестина в продължаващата война на Израел в Газа.

Обръщаме поглед назад към по-тъмната страна на „Евровизия“ през годините. От обвинения в употреба на наркотици до обвинения в измама и шокиращи нарушения на правилата от страна на смели участници, както и откровено нелепи неща, разбира се.

Скандал с текстове

Израелският участник тази година Идън Голан първоначално трябваше да изпълни песен, наречена „October Rain“, но след яростна реакция бяха принудени да променят заглавието. Смяташе се, че песента с текст като "Не остана въздух за дишане" препраща към октомврийските атаки на „Хамас“. Конкурсът е строго неполитически и изпълнителите могат да бъдат дисквалифицирани, ако се смята, че представят политическа позиция. След като първоначално отказа да се откаже, песента беше преименувана на „Hurricane“ и някои текстове бяха променени, за да може да остане в конкурса. Въпреки това фенове и активисти призоваха изпълнителите и поддръжниците да бойкотират церемонията заради продължаващата война на Израел в Газа.

Участникът от Обединеното кралство Оли Александър беше един от изпълнителите, които направиха съвместно изявление в отговор на ответната реакция, в което заявиха желанието си "да се солидаризираме с потиснатите и да предадем нашето сърдечно желание за мир, незабавно трайно прекратяване на огъня и безопасното завръщане на всички заложници".

По-нататък в изявлението се обяснява защо те са решили да останат в конкурса: "Твърдо вярваме в обединяващата сила на музиката, която дава възможност на хората да преодолеят различията и да насърчават смислени разговори и връзки", се казва в него. "Чувстваме, че е наш дълг да създаваме и поддържаме това пространство, с твърдата надежда, че то ще вдъхнови по-голямо състрадание и съпричастност."

Скандал с измама

През 2021 г. се появиха твърдения, че Малта е използвала пари на данъкоплатците, за да се опитат да манипулират резултатите в полза на песента „Je Me Casse“, изпята от малтийския изпълнител Destiny Chukunyere. Министър Кармело Абела разпореди одит на разходите, след като управителният съвет на малтийския телевизионен оператор PBS, който отговаря за записа, изрази опасения за "лошо финансово управление".

36. 🇲🇹 MALTA 🇲🇹



Destiny Chukunyere - Je Me Casse



Posición media: 35,5

Posición más alta: 33 (Maricopis)

Posición más baja: 38 (Henne)https://t.co/L6AUQYqfwq — Maricopis 🦊 (@maricopis) July 27, 2021

Два източника твърдят, че Малта е отпуснала 650 000 евро между Малтийския орган по туризма и PBS. Източниците твърдят, че един от служителите на PBS е признал, че част от бюджета е бил изразходван за финансиране на чуждестранни граждани, които гласуват за Destiny, съобщи Times of Malta.

Един от експертите по залаганията на "Евровизия" заяви по това време: "Твърди се, че Малта е вкарвала пари, за да поддържа Destiny като фаворит. Те знаят, че това създава положителен PR и гарантира, че зрителите ще обърнат повече внимание". В крайна сметка Малта се класира на седмо място с 255 точки.

Обвинение в употреба на наркотици

Метъл рок групата Måneskin спечели „Евровизия“ 2021, като щурмува победата над френската Barbara Pravi и швейцарската Gjon's Tears благодарение на гласовете на публиката. Триумфалният им момент обаче беше донякъде помрачен, когато Дамиано Давид беше фалшиво обвинен в приемане на незаконни наркотици по време на финала на живо от зрителите, които го забелязаха да свежда глава зад кофа с напитки.

No drugs were used by Italian winners Måneskin in the Green Room.



Read our full statement here 👉 https://t.co/ChPX0C9wTO pic.twitter.com/MQWGyzyxDc — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 24, 2021

Групата бързо се обърна към официалния си профил в Instagram, за да отрече, че Дамиано е взимал наркотици, като написа: "Ние наистина сме ПРОТИВ наркотиците и никога не сме употребявали кокаин. Готови сме да се подложим на тест, защото нямаме какво да крием".

Верни на думата си, Дамиано по-късно премина успешно теста за наркотици, а организаторите на "Евровизия" заявиха в изявление: "В Зелената стая не е имало употреба на наркотици и смятаме въпроса за приключен. Разтревожени сме, че неточните спекулации, довели до фалшиви новини, помрачиха духа и резултата от събитието и несправедливо засегнаха групата."

Изгонени

На Беларус беше забранено да участва в "Евровизия" през 2021 г. заради избора ѝ да представи политически песни, насочени срещу протестите. Страната беше потушила антиправителствените протести, които се провеждаха срещу президента Александър Лукашенко.

Беларус се опита многократно да представи "антидисидентски" песни, подбрани от беларуската обществена телевизия BTRC. Озаглавена "Ще те науча", песента включваше репликите "Ще те науча да ходиш на вързано / Ще се радваш на всичко... Ще те науча да спазваш реда", за които беше счетено, че съдържат "подсъзнателни политически подтекстове и значения".

Втората песен също беше обявена за прекалено политическа и по-късно Беларус беше изхвърлена от конкурса, след като отказа да преработи песента или да намери друг участник.

Еднополова целувка

Както и тази година, през 2013 г. конкурсът се проведе в Малмьо, Швеция. Финландката Криста Зигфридс изпълни песента си Marry Me („Омъжи се за мен“) и подходящо облече сватбена рокля, за да изпее мелодията. По време на шоуто обаче тя се обърна към една от съпровождащите си танцьорки - друга жена - и я целуна по устните.

Biggest Eurovision scandals - lyric outrage, cheating allegations and suspected drugshttps://t.co/mlsr8JYeC4 pic.twitter.com/TT2WQK63FF — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) May 11, 2024

Тази предизвикателна постъпка е протест срещу еднополовите бракове, които по това време не са законни във Финландия. Китай цензурира целувката, а Турция реши да се откаже от плановете си да излъчи полуфинала и финала.

Не толкова фини послания

През 2009 г. грузинският отбор Stefane and 3G представиха песен на дискотечна тематика, но името и текстът бяха откровено политически, което ги вкара в неприятна ситуация. Появило се непосредствено след Руско-грузинската война, заглавието "We Don't Wanna Put In" . На Грузия беше дадена възможност да представи друга песен, но тя предпочете да напусне конкурса.

Шеги в селския двор

След като завърши на последно място в конкурса предишната година, през 2008 г. Ирландия избра един от най-странните изпълнители, които някога са се появявали на сцената. Преди това те имаха седем победи, което ги правеше общи победители за всички времена заедно с Швеция.

Въпреки това нещата станаха странни, когато детската телевизионна кукла Дъстин Турчинът беше докарана в Белград, за да "изпълни" „Irlande Douze Points“. Песента се подиграваше с лошите постъпки на другите държави от отминалата „Евровизия“ и дори споменаваше "перуката" на водещия Тери Уоган.

Тази, може да се каже, горчива и нелепа реакция на загубата беше посрещната с освирквания от публиката и в крайна сметка доведе до изхвърлянето на Ирландия от конкурса на полуфинала.

Лека нощ, Силвия

През 2006 г. Атина беше удостоена с присъствието на исландката Силвия Нощ - всъщност персонаж, създаден от актрисата Агуста Ева Ерландсдотир, която участваше в телевизионно комедийно шоу в родината си. Песента ѝ „Congratulations“ беше посветена на това, че тя ще спечели конкурса, защото е най-талантливият човек на земята.

Докато беше в Атина за конкурса, тя предизвика скандал с непристойното си поведение, което включваше грубо отношение към журналисти и технически лица. Един от тях беше отстранен от пресконференция от нейния бодигард, защото я гледал в очите. Журналистът всъщност е бил актьор и е бил част от представлението, но хуморът ѝ е бил изгубен за мнозина.

Изпълнението ѝ беше освиркано от част от публиката и тя не стигна до финала. През следващата година тя издава албума "Goldmine", който оглавява исландските класации за албуми.

Неудобни лъжи

През 1986 г. Белгия се зарадва на Сандра Ким, която грабна победата с „J'Aime la Vi“ - но не всичко беше така, както изглеждаше. Въпреки че твърдеше, че е на 16 години, стана ясно, че всъщност е само на 13, и това предизвика истински фурор. Швейцария, която се беше класирала на второ място, подаде петиция за дисквалификация на Белгия - но не успя и Сандра остава най-младата участничка в историята.

Начало на революция

През 1974 г. Португалия буквално започва революция с баладата „E Depois do Adeus“ на Пауло де Карвальо. Макар първоначално да изглежда скучна за зрителите на „Евровизия“, песента всъщност е предварително договорен сигнал за начало на Революцията на карамфилите в страната срещу режима Estado Novo. Превратът на „Евровизия“ по-късно води до превръщането на Португалия в демократична.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase