Учените потвърждават, че на дъното на езерото Мичиган има 40 огромни кратера

П реди две години сонарни снимки разкриват странни кръгове на дъното на езерото Мичиган, които учените не могат да обяснят. Сега проучване установи, че фигурите са гигантски дупки, но според изследователите има още много тайни за разкриване.

Дупките са открити за първи път през 2022 г., когато изследователите предприемат мисия за картографиране на дъното на езерото в рамките на Националния морски резерват „Крайбрежие на корабокрушенията в Уисконсин“ - защитена зона на езерото Мичиган, в която има 36 известни корабокрушения, а може би има и много други.

На картата се появиха странни кръгове, които изглеждаха по-скоро естествени, отколкото създадени от човека, казва в имейл за Live Science Ръс Грийн, морски археолог и супермендант на светилището, който участва в проекта за картографиране. Формите вероятно са били вдлъбнатини в дъното на езерото, но изследователите не могат да бъдат сигурни.

„Всяко ново откритие в Големите езера е вълнуващо. Но тези особености наистина се открояват - те са в по-дълбока вода (около 150 метра) и не са били известни преди, доколкото можем да кажем“, казва Грийн.

