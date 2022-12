Mъск разкри какво се случва с Twitter

Ш ефът на "Twitter" Илон Мъск потвърди, че платформата вече не се движи в "скоростната лента към фалит", предаде ДПА.

Има много неща, които трябва да бъдат направени, "но като цяло изглежда се движим в добра посока", каза предприемачът.

През уикенда Мъск участва в подкаста "All-In" и увери, че компанията няма да фалира скоро.

Управляваме разходите разумно, така че компанията вече не се движи в скоростната лента към фалит. Беше доста диво пътуване. Имаше върхове и спадове, така да се каже, но като цяло изглежда се движим в добра посока, отбеляза той за слушателите.

Elon Musk

"To be totally frank, almost every conspiracy theory that people had about Twitter turned out to be true." pic.twitter.com/zBDY3AcrRq