Мълния уби жена и две кучета в Южна Калифорния

М ълния уби вчера жена и две кучета в южната част на американския щат Калифорния, предаде Асошиейтед прес, като се позова на изявление на властите.

Как да се предпазим от мълния: 7 безценни съвета

A summer storm continues to hit parts of Southern California, killing a woman and her two dogs struck by lightning in Pico Rivera.https://t.co/NgmZ1QKNJJ