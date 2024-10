Мозъкът съхранява поне 3 копия на всеки спомен

С помените се развиват през целия ни живот, като се променят, когато научаваме и преживяваме нови неща и когато си припомняме даден спомен многократно. С напредването на възрастта спомените се влошават.

Преди учените смятаха, че тази податливост е резултат от промени в мозъчните клетки, които първоначално са кодирали спомена, и вярваха, че тези клетки съхраняват само едно копие от всеки спомен в мозъка. Нови изследвания обаче показват, че това може да не е вярно.

Учените установиха, че при гризачите мозъкът съхранява поне три копия на даден спомен, като го кодира на няколко места в органа.

Тези копия се кодират от различни групи неврони в хипокампуса - мозъчна област, която е от решаващо значение за ученето и паметта. Копията се различават по това кога се създават, колко дълго траят и колко могат да се променят във времето.

В новото изследване, публикувано на 16 август в списание Science, учените показват, че когато мишките кодират нови спомени, те първо създават така наречените раннородени неврони. Тези неврони са отговорни за съхраняването на дългосрочно копие на паметта, което първоначално е слабо, но с течение на времето става по-силно.

След това се появяват средните неврони, които са по-стабилни от самото начало, следвани от къснородените неврони, които от самото начало кодират много силни копия на спомена. Тази сила обаче отслабва с течение на времето.

Изследователите откриват тези факти, като изследват активността на различни групи неврони в хипокампуса, след като мишките са изпълнили различни задачи за запаметяване. Тези задачи са включвали обучение за избягване на вредни ситуации, като например получаване на електрически удар в краката, преди да бъдат изправени пред същата задача по-късно.

"Начинът, по който тези три групи неврони работят в различни времеви интервали, може да помогне да се обясни как мозъкът регулира спомените във времето, смятат авторите на изследването. Все още обаче не е ясно как точно тези неврони взаимодействат помежду си, за да улеснят това", казва съавторът на изследването Флавио Донато, доцент по невробиология в Базелския университет в Швейцария.

