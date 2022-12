Мозъкът на тийнейджърите изглежда напълно различно след локдауните

С тресът от живота по време на пандемията от COVID-19 и съпътстващите я локдауни ускори стареенето на мозъците на тийнейджърите. Ефектите са подобни на тези, наблюдавани преди това в резултат на насилие, пренебрегване и семейни проблеми.

The Brains of Teenagers Look Disturbingly Different After Lockdown https://t.co/3SddLNPtsq

Дори и да сте оставили юношеството далеч назад, може би си спомняте, че това може да бъде бурно време по отношение на мисли и чувства и има много реорганизиране, което се случва в мозъка – дори без глобална пандемия и свързаните с нея локдауни.

Скорошно проучване на изследователи от Станфордския университет и Калифорнийския университет в Сан Франциско заключава, че пандемията е „ускорила“ част от това реорганизиране, изтъняване на кората и увеличаване на размера на хипокампуса и амигдалните участъци на мозъка.

„Вече знаем от глобални изследвания, че пандемията е повлияла неблагоприятно на психичното здраве на младежите, но не знаехме какво, ако изобщо прави нещо, физически на мозъците им“, казва психологът Иън Готлиб.

Екипът разгледа мозъчни сканирания с магнитен резонанс (ЯМР) на 81 деца, направени преди пандемията (между ноември 2016 г. и ноември 2019 г.), и 82 деца, направени по време на пандемията (между октомври 2020 г. и март 2022 г.), и след като ограниченията на пандемията бяха облекчени ( пролетта на 2020 г., в Калифорния).

The brains of teenagers who lived through the Covid pandemic show signs of premature ageing, research suggestshttps://t.co/rUCxgCosRL

Study also found poorer mental health, but it is unclear whether this is linked to brain age difference@_atanas_