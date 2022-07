Морж с име на богиня: Как Фрея стана сензация в Норвегия (ВИДЕО)

В ече седмица тя се подвизава във фиорда на Осло, като по пътя си е успяла да повреди няколко лодки под тежестта на 600-килограмовото си тяло - Фрея, млад женски морж, е лятната сензация в Норвегия, предаде Франс прес.

Забелязвана преди във Великобритания, Нидерландия, Дания и Швеция, Фрея е избрала да прекара част от лятото в Норвегия. Животното за първи път придоби известност в страната с тромавото си катерене на развлекателни корабчета в идиличното южно селище Крагерьо, преди на 17 юли да започне да прави същото във водите на столицата Осло.

WATCH: A giant walrus named Freya has been touring the shores of Norway, laying around and sinking boats pic.twitter.com/Ha7b5htas0

Присъствието на бозайника, който обикновено обитава още по-северните ширини на Арктика, събуди любопитството на местното население и попадна в заглавията на пресата.

В Норвегия - страна, влюбена в "бавната телевизия", местен таблоид дори за момент реши да предава на живо на сайта си и най-беглото движение на тромавото създание.

В паузите между две "тежки" дрямки - моржът може да спи до 20 часа на ден, Фрея е заснета да лови патица, да напада лебед или най-често да лежи в унес на люлеещи се под тежестта ѝ лодки.

След като обмисляха да преместят Фрея за известно време или дори да я евтаназират, ако стане опасна за населението, норвежките власти решиха да оставят нещата на естествения им ход.

"Тя се справя добре, храни се, почива си и изглежда в добра форма", се посочва в изявление, направено от дирекция "Рибарство".

Фрея, наречена на богиня, свързана с любовта и красотата в скандинавската митология, обаче не се радва на единодушна подкрепа.

Местен биолог дори отправи призив животното да бъде убито, който беше отразен от обществената телевизия NRK. "Фрея е струвала повече на норвежкото общество, от повечето други животни, които се убиват, защото причиняват щети. Тя обаче успя да си направи име", отбеляза той, оплаквайки се "от ефекта Бамби".

Междувременно властите подчертаха, че е необходимо да се спазва дистанция. Те препоръчаха да не се плува и да не се кара каяк в близост до Фрея, която не е непременно толкова ленива и тромава, колкото изглежда, когато си почива.

English story on Freya the Walrus who's been going around Norway destroying expensive boats so she can relax on them. I love freyahttps://t.co/v8ZA7apzpI pic.twitter.com/7ryEBFuhR3