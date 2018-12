Моделът Риан Сугден получи критики заради селфи на паметника на Холокоста.

Към снимката тя е сложила текст "Е. Т.". Английският модел е обвинена, че не уважава загиналите евреи в Европа.

Хората коментират, че тя е оставила безгрижно послание на снимката на паметника в Берлин.

Rhian Sugden hits back at ‘moaning generation’ after fans accuse her of taking ‘disrespectful’ selfie https://t.co/5Iv5EHKpV1