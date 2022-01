Кайли Дженър е най-популярната жена в Instagram

Р иалити звездата, инфлуенсър и собственичка на козметичен бранд Кайли Дженър стана жената с най-много последователи в Instagram, след като абонатите ѝ прехвърлиха 300 милиона, предаде Франс прес.

Това нарежда Дженър след футболната звезда Кристиано Роналдо (389 милиона последователи) и след шампиона във всички категории, а именно официалния акаунт на самата социална мрежа (460 милиона последователи).

Двадесет и четири годишната Кайли Дженър се прочу с участието си в семейното риалити шоу "Животът на Кардашиян" заедно с полусестрите си Ким, Кортни и Клои Кардашиян.

Тя е и основателка на козметичната компания "Кайли Козметикс", наред с други доходоносни начинания в бизнес сферата.

