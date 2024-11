Мистериозно светещо кълбо се приближава към Ню Йорк

М истериозно светещо кълбо се появи над река Хъдсън и преминава през Долен Манхатън в изумителни кадри, заснети от местен новинарски хеликоптер.

Заснетото явление беше уловено случайно от новинарски репортаж на Fox 5, когато камерата е заснела странен обект, плъзгащ се през небето над Ню Йорк. Изглежда, че той бързо се приближава към дрона и същевременно променя своя цвят от бяло на синьо.

#NEIOH - "This is a High Frequency Light Orb that is emitting Energy across the area in assistance to what is unfolding. It is able to clear lower Frequencies and promote a stabilization of calmness. These are utilized often with the Galactic Federation."



