Мистериозен монолит е открит в пустинята край Лас Вегас (СНИМКИ)

Мистериозен монолит озадачи полицаите в Лас Вегас, след като беше забелязан да проблясва в отдалечена планинска верига близо до осветения от неонови светлини град.

Полицията в Лас Вегас съобщи, че членове на доброволно звено за търсене и спасяване са се натъкнали на огледалния обект близо до връх Гас в Националния резерват за диви животни в пустинята в Невада.

Служителите нямат представа откъде се е появил монолитът и заявиха, че очакват потребителите на социалните мрежи да се опитат да разгадаят мистерията.

Споделяйки изображение на находката в платформата на социалната медия X, полицията в Лас Вегас заяви: "Виждаме много странни неща, когато хората отиват на поход, като например да не са подготвени за времето, да не носят достатъчно вода... но вижте това! През уикенда (LV Search and Rescue) забеляза този мистериозен монолит близо до връх Гас северно от долината."

И това не е първият случай - поредица мистериозни огледални колони се появяват по света поне от 2020 г. насам, без улики кой и защо ги е поставил там.

През ноември същата година дълбоко в пустинята в Юта е открит метален монолит с височина около 12 фута, подобен на този в Лас Вегас.

Монолитът се намира в толкова отдалечен район на пустинята, че властите не разкриват веднага местоположението му от страх хората да не се изгубят или да не останат в безизходица, докато се опитват да го намерят.

През март тази година 10-метров монолит се появи на склон на хълм в югоизточен Уелс.

