Мистериите на пещерата Суртшелир: Бандити, осакатявания и огнен гигант

О коло 930 г. след Хр. в Исландия, скоро след появата на първото голямо селище, голямо вулканично изригване опустошава 144 кв. км от района на Боргарфьордур в западната част на Исландия. В резултат на това се появява лавовото поле Халмундархраун, а под базалтовата му повърхност - дванадесет пещерни системи.

Особено една от тези пещери, Суртшелир, има интригуваща история. Тя е кръстена на скандинавския огнен гигант Сурт, което означава „черен“, и е важна по няколко причини.

В пещерата Суртшелир се намира една от най-добре запазените каменни структури от епохата на викингите на острова. Освен това черната пещера е обградена от мистерии, свързани с бандитска окупация, осакатяване на хора и омилостивяване на огнения великан.

Въпреки че в Исландия има много пещери, в които има следи от временно обитаване, Суртшелир е уникална. Радиовъглеродното датиране на животински кости от вътрешността на пещерата показва, че различни групи са я използвали в продължение на до 1000 години. По това време пещерата вероятно е била все още топла.

Изследователите Кевин Смит от университета Браун и Гурмундур Олафсон от Националния музей на Исландия са първите учени, които провеждат археологическо проучване на пещерата.

През 2001 г. екипът провежда първоначално проучване. След това през 2012 г. те се връщат, за да съберат значително количество доказателства. Откритията им в пещерата изплитат най-сложната картина, изпълнена с много възможности.

Лятото на първото им официално проучване през 2001 г. се оказва по-топло от обичайното. Това позволява значително разтопяване на леда, което разкрива скрити структури. Навътре в пещерата те откриват голяма крепостна стена, която минава по ширината на пещерата. Преди това тази стена е била покрита от снежни преспи, които са навлезли през срутения покрив на пещерата, но впоследствие се разкрива през 2001 г. Първоначално тази част от пещерата е била обвита в пълен черен мрак. Стената е била трудна за изграждане, а в случай на натрапник - трудна за преодоляване в тъмното.

Според Смит, Олафсон и Макгавърн в статията им от 2009 г. „Суртшелир: укрепена пещера на разбойници в Западна Исландия“: „Количеството труд и усилия, които е трябвало да бъдат вложени в изграждането на тази стена, предполагат, че тя е дело на много мъже и че вероятно е служила като укрепление за спиране на натрапници.“

По-назад в пещерата има странична галерия, наречена „Костна пещера“. В тази част някога е имало голяма купчина костни фрагменти, които са изчезнали по време на археологическото проучване. За съжаление, в продължение на много години туристите са изнасяли огромни количества кости от Суртшелир.

След костната пещера се намира може би един от най-добре запазените примери за структура от епохата на викингите. През пещерата минава каменна ограда. За какво точно е била използвана все още е загадка: може би за къща (макар че доказателствата са оскъдни), временен подслон, събирания или нещо по-религиозно като място за ритуали и церемонии.

Заграждението е добре очертано с къса стена, която се извива наоколо под формата на зала или лодка от епохата на викингите. Заемайки цялата ширина на прохода, заграждението прегражда галерията, която води по-нататък в по-дълбоката част на пещерата, наречена Вигишелир. Има един отвор в предната част на заграждението и един в задната част.

В непосредствена близост до заграждението се намира купчина, съдържаща животински кости, които са били нарязани, смачкани и превърнати в малки фрагменти. Този, който е обработил костите, несъмнено е извлякъл и последната капка костен мозък, за да се прехранва. Въпреки че в тази първоначална купчина кости може да е имало около 200 животни, посетителите на пещерата са разпилели голяма част от костите.

Изследователите откриват общо осем купчини от кости около пещерата. Тестовете показват, че те се състоят само от опитомени селскостопански животни: кози, крави, прасета, овце и коне. Според Смит това е единствената пещера, в чиито костни купчини е имало стриктно опитомени животни. Те не съдържат кости на диви животни, които биха били показателни за ловна дейност, характерна за ранните исландци. Ако в пещерата действително са живели хора, доказателствата сочат, че те не са ловували за източника си на храна.

