Мистерията с кораба "Мери Селест" и изчезналия екипаж

Н а 4 декември 1872 г. кораб, известен днес с името "Мери Селест", е открит да плава някъде в Атлантическия океан.

Корабът е бил с все още опънати платна и в добро състояние, с достатъчно провизии.

Но, когато моряците, открили кораба, се качили на борда му, разбрали, че той е напълно празен - екипажът изчезнал безследно. Мистерията какво се е случило, продължава да бъде неразкрита повече от 135 години.

December 4 1872 – The crewless American ship Mary Celeste is found by the Canadian brig Dei Gratia. The ship had been abandoned for nine days but was only slightly damaged. None of those who had been on board were ever heard from again. pic.twitter.com/dItDwAZuM9

"Мери Селест" е търговска бригантина, пусната в експлоатация под британска регистрация през 1861 г. под името "Амазон". Седем години по-късно корабът става американска собственост и е прекръстен на "Мери Селест".

Към края на октомври 1872 г. започва товаренето на кораба с 1701 бъчви с етилов спирт. На 7 ноември "Мери Селест" напуска пристанището в Ню Йорк и отплава в Атлантическия океан. На 4 декември британската бригантина "Дей Грация" открива "Мери Селест" плаваща безцелно между Азорските острови и Португалия.

Когато екипажът на "Дей Грация" се качил на борда на "Мери Селест", първо разбира, че на него няма никой. Последният запис в дневника на кораба е написан на 24 ноември. Въпреки това корабът бил в състояние за плаване, товарът му бил непокътнат, а запасите от храна и вода били колкото за още шест месеца.

Също така екипажът е оставил своите лули, което, според капитана на "Дей Грация" Дейвид Морхаус е знак, че моряците са напуснали кораба в пристъп на паника.

Единствената спасителна лодка, хронометър и секстант пък липсвали.

По време на разпит с един от моряците на "Дей Грация" станало ясно, че основният фал - здраво въже с обиколка около 8 см, е бил намерен скъсан и висящ отстрани на кораба.

Личните принадлежности на екипажа (включително бижута) били непокътнати. Нямало и никакви следи от борба или насилие.

#OTD in 1872, the Mary Celeste was found.



The ship had been sailing from New York to Genoa when it was found adrift and abandoned in the Atlantic Ocean.



All of the passengers and crew were missing.



What happened to them remains one of the great mysteries of maritime history. pic.twitter.com/P8sFGpZG4n