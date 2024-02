Миша Бартън призна, че тя и колегата ѝ от "Ориндж Каунти" Бен Макензи са имали връзка

З вездата от "Ориндж Каунти: Кварталът на богатите" Миша Бартън казва, че тя и колегата ѝ Бен Макензи са излизали тайно в първите дни на тийнейджърската драма.

Тя говори за това, че е била само на 17 години, докато е била в екранна връзка с Маккензи, който по това време е на 25 години, Бартън споделя, че романсът им „не е бил само на екрана“.

„Влязох в сериали като дете“, разкри тя в подкаста „Call Her Daddy“ в сряда. „Да действам с хора, по-възрастни от мен, беше малко като „О, уау, те знаят какво правят. В това шоу ще има връзки и ти ще трябва да изиграеш тази роля. Не се чувствах наистина готова за това.”

Бартън, която сега е на 38, добави: „Винаги съм процъфтявала много късно в училище и не съм излизал наистина. Просто нямах представа какво правя всъщност. И така, почувствах, че трябва да наваксам.”

Актрисата разкри, че връзката ѝ с Бен Макензи, който сега е на 45 години, е била нейната „първа“, добавяйки, че „е нямала представа“ какво прави.

