Mикроби могат да направят лунната почва плодородна

П очвени бактерии от Земята биха могли да помогнат за отглеждането на растения в лунните бази, пишат изследователи в статия в научното списание Communications Biology.

Китайски учени са установили, че лунната почва може да бъде направена подходяща за отглеждане на земна флора, ако се добави култура от три микроба, които могат да извличат фосфор от лунните скали и да го доставят до корените на растенията. Такива микробни добавки ще направят възможно отглеждането на растения на лунните бази.

