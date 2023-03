Мелатонинът: Какво съдържа и виновен ли е за кошмарите

В секи трети възрастен в САЩ не получава необходимите му седем до осем часа сън. Независимо дали става дума за бомбардировка от стресиращи заглавия, безкрайно скролване на дисплея или работа до (или през) нощта, нашият циркаден ритъм лесно се нарушава от съвременния живот, предава "Нешънъл Джиографик".

За да могат да заспят, над шест милиона възрастни американци се обръщат към хранителните добавки с мелатонин, които се продават без рецепта в аптеките и магазините за хранителни стоки в цялата страна.

Много от тези потребители съобщават за странични ефекти като кошмари. Какво ги причинява? И какво се съдържа в таблетките, течностите и спрейовете с мелатонин, които приемаме?

Мелатонинът и "живите" сънища?

Обикновено страничните ефекти на мелатонина включват сънливост и главоболие, но преживяването на живи сънища и кошмари със сигурност не е необичайно, казва д-р Сузи Бертиш, доцент по медицина в Харвардското медицинско училище и клиничен директор на поведенческата медицина на съня в болница "Brigham and Women's Hospital".

Д-р Кин Юен, специалист по медицина на съня в Калифорнийския университет в Сан Франциско, казва, че по-високите дози мелатонин правят сънищата (и кошмарите) по-ярки и е по-вероятно да ги запомним след събуждане.

Една от теориите е, че тъй като мелатонинът увеличава времето, прекарано в REM цикли (когато сънуваме), кошмарите имат по-голям шанс да се появят. Приемането на мелатонин за подпомагане на съня, когато изпитвате емоционален стрес, също внася главоблъсканица: дали появилите се кошмари са продукт на мелатонина, или на стреса, който е причинил лошия сън?

Понастоящем причината, поради която много потребители на мелатонин сънуват кошмари, остава непотвърдена. Въпреки това фактът, че мелатонинът е широко достъпен и не изисква рецепта в САЩ и Канада - въпреки че е регулиран в Австралия, Нова Зеландия и по-голямата част от Европа - може да съдържа частичен отговор.

Непредсказуем продукт

Поради факта, че мелатонинът се продава като хранителна добавка, подобно на витамините, а не като лекарство, регулирането му е ограничено. В резултат на това количеството мелатонин в дадена добавка може да варира в широки граници и да съдържа опасни замърсители.

В едно важно проучване, в което са разгледани 31 различни добавки с мелатонин, е установено, че съдържанието на мелатонин често се различава значително от посоченото количество. В една добавка мелатонинът е бил с 48% повече от посоченото на етикета, а в друга - с 83% по-малко.

Почти една от всеки три тествани добавки съдържала и значителни количества серотонин, който може да действа в противовес на предвидения ефект на добавката. Серотонинът се свързва с будността и потискането на REM съня.

Серотонинът също така е строго регулиран и не може да бъде закупен без рецепта. Ако някой, приемащ друго лекарство като SSRI антидепресант, вземе замърсен със серотонин мелатонин, това може да доведе до предозиране със серотонин. Изследователите призовават производителите да установят откъде се е появил серотонинът в техния продукт - произходът на тези замърсявания все още е неизвестен.

Медицинският мелатонин може да бъде предписан от лекар и може да помогне на пациентите да приемат по-чиста и предвидима доза.

