Меган Маркъл отдаде почит на принцеса Даяна в Ню Йорк

М еган Маркъл отново отдаде почит на покойната си свекърва принцеса Даяна, когато с принц Хари взеха участие в мащабния фестивал Global Citizen Live в подкрепа на ваксинирането срещу COVID-19, който се проведе в Сентрал парк в Ню Йорк.

"Съпругата ми и аз вярваме, че начинът, по който сте родени, не трябва да диктува способността ви да оцелявате", каза херцогът на Съсекс под аплодисментите на хиляди присъстващи.

На събитието херцозите на Съсекс се качиха на сцената хванати за ръце, като показваха близост пред публиката, докато говориха пред аудиторията.

Принц Хари беше облечен в черен костюм с бяла риза, а Меган заложи на къса бяла рокля с флорални мотиви на Valentino и черни токчета "Маноло Бланик". Според информация в интернет, късата бяла рокля от последната колекция на Valentino струва $5, 600.

Освен това Маркъл отдаде почит на покойната си свекърва - принцеса Даяна, като на сцената на Global Citizen Live се появи с часовник Cartier, който е от същата серия, от която е бил и златният часовник на Даяна "Cartier Tank Française".

Meghan's subtle tribute to Diana: Duchess of Sussex carried £3,450 Dior bag named after the late princess in New York - while also wearing her mother-in-law's Cartier watch https://t.co/gSMLTb2eDG