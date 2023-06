Уреди за мъчения през историята: от "Медния бик" до "Желязната дева"

З наете ли какво се крие зад имената "Медния бик" и "Желязната дева". Това всъщност с едни от най-бруталните уреди за мъчения в историята.

Някои от тях са били съвсем реални, но други вероятно са били измислени, за да помогнат в изграждането на зловещия мит за средновековните „Tъмни векове“.

През цялата човешка история хората са използвали уреди за изтезания, за да наказват както враговете си, така и обвинените в престъпления. Освен това изтезанията са били използвани и като средство за извличане на самопризнания или за убеждаване на жертвата да се откаже от свои вярвания. И все пак понякога хората, които се интересуват от миналото, оставят въображението им да се развихри, когато стане дума за изтезания. Ето някои известни устройства за изтезания от историята - реални и легендарни.

Медният бик

Медният бик е древен уред за изтезания. Предполага се, че е било използвано от Фаларис, тиранин, управлявал част от Сицилия през 6 век пр.н.е. Представлява бронзов бик в реален размер, който е кух отвътре и има врата. Мъчителят поставял жертва вътре и запалвал огън под бика. Така жертвата била изпичана до смърт, а акустиката карала писъците на жертвата да приличат на звуци, издавани от бик.

Историята за Фаларис и медния бик идва от гръцкия историк Диодор Сицилийски, който живял около 500 години след описаните събития. Историята, която присъства и в „Ад“, на италианският поет и философ Данте, вероятно е мит или поне е силно украсена.

Желязната Апега

Още една от по-фантастичните истории за устройства за изтезания е тази за „Желязната Апега“, известна още като „Апегата на Набис“. Древногръцкият историк Полибий пише, че спартанският цар Набис, който управлявал от 207 до 192 г. пр. н. е., построил нещо като робот за мъчения, който приличал на съпругата му Апега.

Според Полибий всеки път, когато някой отказвал да плати данъците си кралят канел въпросния човек да прегърне желязната му жена. По време на прегръдката жертвата била смачквана и разкъсвана с железни куки, скрити под дрехите на Апега. Учените обаче предполагат, че историята на Полибий за робота за изтезания на Набис е по-скоро легенда и в действителност не е съществувал.

Стойка за мъчения

Стойката била използвана в Лондонската кула - замък, който е служил и като затвор. Още от 15-ти век надзирателите от кулата, използвали стойката - завръзвали жертвата за китките и глезените и започвали да дърпат въжета. Това разтегляло тялото и причинявало изместване и вадене ставите на измъчвания.

Йоманските надзиратели използвали уреда върху хора, заподозрени в предателство и религиозна ерес, за да ги накарат да признаят имената на техните съучастници. Известна е историята на английската писателка и протестантска проповедница Ан Аскю. През 1546 г. йоманските надзиратели я изтезавали на стойката за да издаде други протестантски симпатизанти. Тя успяла да издържи изтезанията без да предаде никого, но след това била изгорена на клада. Тъй като мъченията я осакатили, Ан била неспособна да ходи и трябвало да бъде носена до мястото за екзекуцията.

Дъщерята на чистача

През XVI-ти и XVII-ти век надзиратели в Лондонската кула използвали още един уред за мъчения - „Дъщерята на чистача“. Представлявала метална рамка, която притискала тялото на жертвата към него самото.

Натискът бил толкова силен, че можел да накара жертвата да кърви от носа, устата и други части на тялото. Тази ужасна форма на мъчение водела, разбира се и до смърт.

Желязната дева

Друго устройство със схематичен произход е „Желязната дева“. По-скоро легендарен инструмент за мъчения, който европейците от XIX-ти век погрешно приписали на Средновековието. Според историци и изследователи няма доказателства за съществуването на „Желязна дева“ - изправен железен ковчег с шипове отвътре - преди 1800-те.

Митът, че това средство съществувало през Средновековието, вероятно е бил разпространен от немския философ Йохан Филип Зибенкеес в края на 18 век, който пише за това как фалшификатор на монети в Нюрнберг бил екзекутиран с таково устройство през 1515 г. Първите известни „Железни деви“ били конструирани през 19-ти век.