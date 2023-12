Масов глад заплашва 49,5 млн. души в Западна и Централна Африка

"Очаква се рекордните 49,5 млн. души в Западна и Централна Африка да гладуват през следващата година поради комбинацията от конфликти, климатични промени и високи цени на храните", сподели ООН.

Цифрата е с 4% по-висока от тази през 2023 г. В крайбрежните държави броят на хората, изправени пред остър глад, се очаква да достигне 6,2 млн. души през 2024 г., което е с 16% повече от тази година, според нов регионален анализ на продоволствената сигурност, публикуван от Световната продоволствена програма на ООН (СПП) и други хуманитарни агенции, съобщи "TVP World".

