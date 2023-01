Майкъл Флетли е диагностициран с "агресивна" форма на рак

М айкъл Флетли, създателят и звездата на хитовото шоу "Riverdance", е диагностициран с "агресивна форма на рак", според съобщение в официалния му акаунт в Instagram в сряда.

В публикацията се разкрива, че 64-годишният танцьор „е претърпял операция и е под грижите на отличен екип от лекари“. „В момента няма да се правят повече коментари. Молим само за вашите молитви и добри пожелания“, се добавя в публикацията.

Надписът придружаваше черно-бяла снимка на танцьора, застанал на плажа, гледайки към морето.

През 2021 г. Флетли разкри подробности за по-ранна диагноза рак на кожата през 2003 г. пред Sunday Independent.

„Беше чиста случайност, че бе забелязано“, каза той пред вестника тогава, добавяйки, че меланомът е бил напълно излекуван и не е оставил странични ефекти.

Роден в Чикаго, в семейството на ирландски родители, танцьорът се издига до звезда след конкурса за песен на Евровизия през 1994 г., когато неговото седемминутно изпълнение „Riverdance“ възхити публиката и популяризира ирландските танци по целия свят.

Представлението е трансформирано в пълнометражно шоу, което стартира през февруари 1995 г. в Point Theatre в Дъблин. Но след спор с продуцентите на шоуто, Флетли е уволнен през октомври 1995 г.

