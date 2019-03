Ф еновете на Хари Потър ще могат да посетят новото разширение на студиото на "Уорнър брадърс" в Лондон - Гринготс банк, където вещиците и магьосниците скатават своите пари и съкровища под охраната на призраци и таласъми, предаде Ройтерс.

Мраморната зала на магическата банка ще отвори врати за посетители на 6 април. От откриването му през 2012 г. това е най-голямото разширение на лондонския атракцион, където се пресъздават сюжети от филмите за Хари Потър, предава БТА.

Залата на Гринготс банк е осветена с кристални полилеи и свещници, а по етажерките стоят вълшебните монети и съкровища на магьосниците. В друга част на банката са струпани скъпоценностите на злата магьосница Белатрикс Лестранж. Изложени са бляскави бижута, пищни одежди на вълшебници, декори и предмети от филмовата поредица.

"Това беше истинска реставрация да върнем към живот и да приведем в приличен вид целия този инвентар", каза пред журналисти актьорът Уорик Дейвис, който изпълнява ролята на Грипхук - служител на банката. "Тези неща се развалят много бързо, ако стоят на склад, ето защо сме щастливи да ги видим тук събрани в добро състояние."

Другите две отделения на атракционното съоръжение са Забранената гора и Голямата зала от училището за магьосници Хогуортс.

Look who's back on set! Stay tuned for a sneak peek of #Gringotts Wizarding Bank later today. pic.twitter.com/N2cWySiF7V — WB Tour London (@wbtourlondon) 19 март 2019 г.

