Липсващ шедьовър за 200 млн. лв. беше случайно открит в семейна къща

К артина на майстора от XV-ти век Сандро Ботичели е открита в дом в Южна Италия.

Италианските власти изгубили следите на ренесансовия шедьовър, за който се смята, че е на стойност £85 милиона (над 194 000 000 лева-бел.ред.), преди повече от 50 години и оттогава той отдавна бил забравен, пише Metro.

Lost masterpiece worth 85,000,000 found in family home | World News #ItalyNews #ItalyNews #ItalyNewsToday #NationalNews [Video] A painting by 15th-century master,Sandro Botticelli, has been recovered at a home in southern Italy. Italian authorities lost… https://t.co/iAi0Waopjq

Първоначално картината била дарена от художника на папа Сикст IV и по-късно била поставена в църква в град Санта Мария ла Карита.

След това било възложено на семейство от местността да го пази в личната си резиденция, което продължило поколения наред.

След като мнозина смятали, че е изгубена завинаги, Карабинерите за защита на културното наследство я проследили до имот в Граняно, близо до Неапол.

Изобразена е Мадоната с младенеца, но картината се е влошила, забелязват се ожулвания и хроматични промени и сега ще е нужна основна реставрация.

Суперинтендантът Мариано Нуцо от карабинерите каза след получаване на творбата: „Тя ще бъде поверена на грижите на института към Министерството на културата, специализиран в сектора на реставрацията на произведения на изкуството, за да започне процес на проучване и валоризация на картината.“

Madonna and child discovered - just in time for Christmas!

"Italian police have recovered a painting believe to be by Renaissance master Sandro Botticelli in Gragnano, near Naples, after the authorities lost track of it more than half a century ago."https://t.co/JCQYD2om4V #art pic.twitter.com/WR9oi3V9un