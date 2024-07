Липсата на достатъчно секс може да има смъртоносни последствия

Х ората, които правят секс по-малко от веднъж седмично, може да е по-вероятно да умрат по-рано от тези, които имат по-редовен полов акт, според резултатите от ново проучване.

Въпреки че същото въздействие не се наблюдава при мъжете, изследователите отбелязват, че по-честият секс намалява шансовете за ранна смърт както при мъжете, така и при жените с депресия.

