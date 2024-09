Лекари оперираха прасе на 9 000 км разстояние

П расе в Хонконг се прочу с уникална операция, след като му бе направена ендоскопия. А човекът, който работеше с ендоскопа, се намираше в лаборатория на 9300 км в Цюрих, Швейцария.

В рамките на съвместния проект между изследователи от ETH Цюрих и Китайския университет в Хонконг учените надникнаха в стомаха на анестезирано животно, благодарение на супербърза интернет връзка и интелигентна роботизирана технология.

С помощта на джойстиците на контролера на PlayStation докторантът Александър Месот успява да манипулира ендоскопа в Хонконг, докато гледа изображенията на екран в лабораторията в Цюрих, само с 300 милисекунди закъснение.

