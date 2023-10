Криза при земноводните: 41% от тях са застрашени от изчезване

З астрашени от изчезване са 41 процента от земноводните животни заради унищожаване на местообитанията им, болести и климатичните промени, предадоха Ройтерс и АФП, като цитираха проучване.

Изводите са от нова глобална оценка, представена от природозащитници за 8011 вида земноводни - гръбначни животни, които обитават както водни, така и сухоземни места.

Положението в света е още по-тежко, отколкото при първата подобна оценка през 2004 г., когато 39 % от земноводните животни са сред застрашените видове, сочат актуализираните данни.

Човешката дейност и климатичните промени са нарушили деликатния баланс на нашата планета в ущърб на флората и фауната.

Земноводните са в най-лошо състояние сред гръбначните животни, като 27 процента от бозайниците, 21 на сто от влечугите и 13 процента от птиците са застрашени от изчезване, според отделни оценки.

Оценката на земноводните се основава на сътрудничество на повече от 1000 световни експерти. Установяването на вид, който е застрашен от изчезване, означава, че е оценен като "критично застрашен", "застрашен" или "уязвим" в т.нар. "червена книга" на Международния съюз за опазване на природата - световната организация, която прави оценка на риска от изчезване на дивата природа.

"В най-голямата си част идентифицирането на защитени зони и планирането на опазването на видове е насочено към нуждите на бозайниците и птици. Земноводните са изпуснати от контрол", казва Дженифър Людке от базираната в Тексас глобална организация с нестопанска цел "Re:wild", координатор на групата от специалисти, изследващи земноводните към Международния съюз за опазване на природата и водещ автор на проучването, публикувано в списание "Нейчър".

Земноводните се появяват за първи път преди повече от 300 милиона години. Днес съществуват три разреда земноводни: опашати (саламандри и тритони), като 60% от тях са застрашени от изчезване; безопашати (жаби) - 39 % са в опасност; и безкраки - 16 %. От 2004 г. насам 306 вида са се приближили към изчезване, сочи проучването.

