Умря най-ужасният сериен убиец в САЩ

С амюел Литъл, сочен от ФБР като серийният убиец с най-много жертви в историята на САЩ, почина на 80-годишна възраст.

Чернокожият мъж е умрял в сряда в калифорнийска болница, съобщи Държавният департамент за корекции и рехабилитация.

Литъл излежаваше доживотна присъда за убийството на три жени. Но към момента на смъртта си той бе признал, че е убил 93 жени между 1970 г. и 2005 г.

Повечето от жертвите му са били уязвими, най-вече проститутки и наркозависими. Като бивш професионален боксьор, Литъл лесно ги нокаутирал, преди да ги удуши.

Така по телата невинаги имало видими признаци за насилие, като прободни или прострелни рани. И причината за смъртта на много от жертвите му била неправилно определяна като свръхдоза. А някои от смъртните случаи дори не били разследвани. Част от телата на убитите жени така и не са намерени.

Миналата година ФБР обяви, че анализът на самопризнанията на Литъл показва, че те са „достоверни”.

Той е арестуван през 2012 г. по обвинение за притежание на наркотици в Кентъки и след това е екстрадиран в Калифорния. Там ДНК тест случайно го свързва с три неразкрити дотогава убийства на жени, извършени в периода 1987 г. - 1989 г. в окръг Лос Анджелис.

По време на ареста той вече има богато криминално досие, включващо разнообразни престъпления от въоръжен грабеж до изнасилване.

При процеса Литъл пледира, че е невинен, но в крайна сметка получава доживотна присъда за всяко от убийствата. След години в затвора той започва да признава и за другите си жертви.

