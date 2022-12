„Красавицата и Звяра“ празнува 30-годишнина с телевизионно издание, съобщи АП, цитирано от БТА.

Когато излиза по кината през 1991 г., „Красавицата и Звяра“ на Уолт Дисни печели сърцата на публика и критици, а по-късно и номинация за „Оскар" за най-добър филм - първа такава за анимационен филм.

