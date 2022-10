Крал Чарлз III се срещна с украински бежанци

К ралят на Великобритания Чарлз III се срещна със семействата на бежанци от Украйна, Афганистан и Сирия, които живеят в шотландския град Абърдийн. Градът е приел около 1000 украински бежанци, но може да приеме и повече, предаде ВВС.

На специален прием в градския съвет кралят изслуша личните разкази на семействата за тяхната евакуация, пристигането им в Абърдийн и някои от проблемите, пред които са изправени.

Crowds are gathering on Union Street awaiting the arrival of King Charles III. His Majesty will meet with families who have settled in Aberdeen from Afghanistan, Syria and Ukraine. pic.twitter.com/upTqtPsJ4R

34-годишната жителка на Киев Ирина Скворцова нарече срещата с Краля "огромна чест". Скворцова е работила в туристическия бранш в Киев, но в момента работи в център за временно настаняване на бежанци, който им осигурява жилища при спешни случаи.

"Бих искала да се посветя на това да помагам, защото мога да допринеса. Може би моите умения от предишна работа и опит могат да бъдат полезни. Искам да направя нещо добро", каза тя.

Yesterday King Charles III visited Aberdeen to meet families forced to flee their country because of conflict and to thank the city for providing a place of refuge and humanitarian aid.



Here are some fantastic photos showing the King's visit to Aberdeen. pic.twitter.com/6eoViqr0uy