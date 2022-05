Котка "възкръсна" ден след погребението си

Д аниел и Сам Смит, семейна двойка от британския град Бирмингам, разкриха, че са погребали любимата си котка Лъки, но ден след погребението домашният любимец се върнал у дома при собствениците си.

Историята на британците е публикувана в Daily Mail.

Couple who were devastated after burying their beloved cat who was hit by a car discovered they had laid the WRONG moggy to rest when he strolled home the next dayhttps://t.co/ssEs7ZtcsK pic.twitter.com/xjr9uEQwU2