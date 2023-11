Кон предизвика хаос в самолет по време на полет

К он предизвика хаос на 9144 метра над земята. Товарен самолет беше принуден да обърне и да се приземи, след като животното избяга от бокса си по време на полета. Обикновено подобен тип самолети разпологат с първа класа, бизнес класа и икономична класа в зависимост от различните размери на контейнерите, които се предлагат за животните.

Plane forced to return to airport after horse escapes crate https://t.co/igfZHvbxKz

Самолетът е пътувал от Ню Йорк за Лиеж, Белгия, но около 90 минути след излитането настъпва извънредна ситуация и се налагат неотложни действия. От борда на самолета незабавно искат и ветеринарен лекар, който да посрещне летателния апарат на международното летище "Джон Кенеди". Докато самолетът се връщал по време на инцидента се е наложило да бъдат изхвърлени 20 тона гориво "на изток от Нантъкет", поради теглото на машината.

Причините за измъкването на коня не са ясни, както и дали животното е имало наранявания. Защо конят е бил транспортиран, също остава неизвестно, но вероятната причина е транспортиране на състезателни коне.

Полетът се е състоял по-късно същия ден и е завършил успешно на летище Лиеж в Белгия.

How did they know though…// Horse breaks free mid-air, forcing cargo plane’s return to New York | New York | The Guardian https://t.co/1Rhr85jglH