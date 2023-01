Детски песнички или реални истории? Истината зад произхода им

Д етските песнички са част от ежедневието ни и се предават от поколение на поколение, запазвайки духа си. И все пак е забележително колко малко знаем за техния произход.

Известната детска песничка "Хъмпти Дъмпти" наскоро се оказа в центъра на ожесточен спор в платформата Twitter, след като се появи предположение, че главният герой в песента не е яйце, а оръдие от Английската гражданска война.

Един експерт по детски стихчета разкрива истината за някои от популярните в световен мащаб класически песни - а ключът е в това да се разгледа значението на думите по времето, когато са се появили за първи път в печата.

В новата си книга "Разбиване на Хъмпти Дъмпти - изследователска пътека на любимите детски песнички" писателят Тим Девлин от Хейстингс развенчава други митове, свързани с тези стихчета - включително и това, че "Ring a Ring O'Roses" е за голямата чума през 1665 г.

"Започнах да ги проучвам, след като чух някой да пее Ring a Ring o'Roses по време на пандемията, и бързо разбрах, че това няма нищо общо с чумата, както обикновено се смяташе', казва той.

Всъщност това е теория, измислена за първи път през 1951 г. Той добавя, че "Почти всеки в англоговорящия свят знае някоя детска песничка. Но не всеки знае какво означава тя."

"Някои от тях са глупости. Някои са злобни, а други - мрачни. Но те помагат на малките деца да говорят и четат и са се превърнали в част от структурата на живота и социалната ни история", коментира още Тим. Той споделя значението на детските стихчета, които много деца по света са пели хиляди пъти, но никога не са знаели истинското им значение.

"Джак и Джил"

"Това беше най-големият шок за мен", казва Тим. "Най-старото запазено сведение говори за двама млади мъже, наречени Джак и Джил. Най-добрата теория е, че се отнася за лошия крал Джон, който изгубил короната си, когато папата му я отнел, защото отказал да приеме приятеля си за нов архиепископ на Кентърбъри.

"Мери, Мери"

"Мери Мери" е детска песничка за Мери II, съпругата на Уилям III, която е била блестяща градинарка.

Тим обяснява: "Някои смятат, че това се отнася за Кървавата Мери или Мери Кралицата на Шотландия. Но и двете не се вписват в стихчето, тъй като не са били любители градинари."

Мария II, съпругата на Уилям III, обаче е била блестяща градинарка, която е преобразила Хемптън Корт и градините на други места в чужбина.

"В най-ранната версия на стихотворението има един ред: "Всички рогоносци наред". Изглежда безсмислено, но Мери е вярвала, че е била рогоносец, което е блестяща история.

"Хъмпти Дъмпти"

Въпреки че Хъмпти Дъмпти често е изобразяван като яйце, авторът Тим Девлин твърди, че римата е за екзотичен коктейл.

Винаги съм си мислел, че става дума за Ричард III, заради репликата "всички кралски коне и всички кралски мъже" - обяснява Тим.

"Но този стих е добавен към стихотворението през 1844 г., много години след появата му. Хъмпти Дъмпти също не е бил оръдие.

Всъщност това е името на екзотичен коктейл от варена бира и ракия, който пият циганите. И именно тази напитка е паднала от стената и не е могла да бъде сглобена отново.

"Ring A Ring O'Roses"

Ring A Ring O'Roses е детско стихче, което обикновено се свързва с чумата и вдъхновява Тим да напише книгата си, когато го чува да се пее по време на блокирането на COVID-19. Хората си мислят, че става дума за чума, може би разбираемо, тъй като се отнася за хора, които падат и кихат - казва Тим.

"Всъщност в най-ранните версии няма нищо за кихане. Става дума за падане."

Песента изобразаява детска игра, подобна на "музикални столове", която може да се проследи до САЩ и Германия през 18 век, много преди да се появи във Великобритания.

"Little Bo-Peep"

"Little Bo-Peep" всъщност не е за овце, а за контрабандисти, които действат по крайбрежието на Източен Съсекс

"Little Bo-Peep" е името на митницата в Сейнт Леонардс он Сий в Източен Съсекс, а митничарите са се казвали Bo-Peep.

"Те изгубили овцете си (контрабандисти) и някакъв местен шегаджия се пошегувал: "Оставете ги на мира и те ще се върнат у дома, носейки опашките си (плячката) след себе си", казва Тим.

"Georgie Porgie"​

