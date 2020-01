Кой хакна профилите на Марая Кери и други звезди в Туитър

М арая Кери завърши 2019 г. с хакнат профил в Туитър.

Адам Сандлър започна 2020 г. по същия начин.

Но те дори не са единствените. Включително изпълнителният директор на „Туитър” – Джак Дорси, пострада от хакерската вълна в социалната мрежа.

Хакерската групировка, извършила неправомерното влизане в профилите на знаменитостите, е публикувала обидни и расистки коментари от името на звездите.

В случая на Адам Сандлър хакерите просто започват да споделят туитове на други потребители.

Camila really hacking adam Sandler's twitter account after hacking into mariah's own😭 pic.twitter.com/FrvrkGMy0o — Carol (@queenzofCarol) 3 януари 2020 г.

Един от тях вменява омраза срещу бившия президент на САЩ – Барак Обама. В туита си потребителят нарича Обама „маймуна”.

За известно време този туит се появява на стената на самия актьор.

Всички следи от хакерите в профила на Сандлър са заличени. Няколко американски медии са опитали да се свържат с агента на актьора, който да коментира ситуацията, но не са получили отговор.

На 31-ви декември Марая Кери също стана жертва на хакерската група.

I love Craig David also Mariah Carey tweeted this about Eminem and deleted it pic.twitter.com/3welCfDZcI — R. Song, PhD 🍄 (@_robynsong) 31 декември 2019 г.

Те публикуваха расистки изказвания от страна на актрисата и се възползваха от случая, за да се подиграят с рапъра Еминем, с когото актрисата преди дълго време имаше интимни отношения.

Шегата с Еминем е по отношение на мъжкото му достойнство и за малкото време, в което туитът бе публикуван, той бе споделен хиляди пъти.

I take a freaking nap and this happens? — Mariah Carey (@MariahCarey) 1 януари 2020 г.

Името на Еминем стана тренд в Туитър, а няколко часа по-късно самата певица публикува следното в профила си:

„Отивам за следобедна дрямка и се случва всичко това?”.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още любопитни новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.