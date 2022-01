Кои ще са най-търсените професии през следващите години

П реди около 10-15 години всички учеха за икономисти и счетоводители. Днес спокойно може да се каже, че пазарът на труда е пренаситен с такива специалисти. За много младежи следващите няколко месеца ще са решаващи в избора на подходящото висше образование и бъдеща професия.

Казват, че идеалната професия е комбинация между мечтите и тенденциите на пазара на труда, които се очертават в бъдеще.

Разбира се има области, в които винаги ще се търси работна ръка: търговски дейности, фармация, медицина, право. Ако обаче те не са ви особено по вкуса, ето кои ще са най-търсените професии в следващите 10-15 години:

Макретинг управление

В бума на социалните мрежи и инфлуенсърството, мениджърите, които се занимават със създаване, развитие и популяризиране на лични марки са много търсени. Това са добре познатите ни PR специалисти, но с тесни познания в областта на маркетинга - за да знаят как да продават, в областта на психологията - за да знаят на кого да продават, в областта на журналистиката и анализа - за да знаят как да развият дадена марка и как да оценят резултатите от работата. Най-често срещаните вакантни позиции са „бранд мениджър“ и „специалист по развитие на бранда“. Тенденцията към такива специалисти няма да изчезне, а с развитието на социалните мрежи популярността на професията само ще нараства. Следователно и сега, и след 5, 10 или 15 години тези специалности ще са много актуални.

IT-технологии

Вече не използваме само компютри и джаджи, а буквално живеем в свят, които трудно може да оперира без IT технологии. И ако по-рано IT специалистите бяха тези, които просто поправяха компютри и преинсталираха Windows, сега те са едни от високоплатените специалисти, на които разчита цялата компания, в която работят. Тяхна отговорност е да опазят фирмените тайни и бази данни, лични данни, таблици, процеси и т.н. След пандемията, когато половината свят премина на дистанционна работа, значението на IT специалистите нарасна до небето, защото беше необходимо да се организира и систематизира работата на всеки човек от дома.

Мрежова юрист

Aдвокатите винаги ще са в бизнеса, защото в нашия търговски свят сделките и договорите никога няма да спрат, както и съдебните дела, заемите и финансовите въпроси. И дори в света на съвременните компютърни реалности адвокатът има какво да прави. Появи се нова професия - мрежов адвокат. Този специалист защитава правата на клиенти в IT сферата. С бързото нарастване на популярността и използването на сайтове за видео хостинг като Youtube, социални мрежи и други екстри на интернет пространството, се появяват все повече въпроси относно авторското право, незаконното използване на данни, плагиатството, клеветата и други проблеми, свързани със съдържанието.

Уеб дизайн

Виртуалната реалност постепенно измества реалната. Започнахме да подписваме документи с електронни подписи, можем да извършим виртуална обиколка на всяко едно помещение или местност. VR реалността се използва широко в медицината, науката, развлеченията. Това е бъдещето, което вече започна. Следователно овладяването на уменията на уеб дизайнер е страхотна инвестиция във вашето не безработно бъдеще. Новата специалност вече се нарича архитект на виртуална среда, но за да я овладеете ще ви е необходима диплома за програмист или уеб дизайнер.

Градски фермер

Всъщност зад градския фермер стои човек, който отглежда растения и култури в града, като оборудва помещения, складове, мазета, хангари и подобни места. В бъдеще градският фермер може да стане доставчик на зеленчуци и билки за магазините, защото това ще бъде най-краткият път от фермера до потребителя, съответно продуктите ще останат свежи по-дълго без използване на химикали.

Молекулярен диетолог

Молекулярният диетолог е специалист, който разработва индивидуални хранителни планове. Ако до скоро всички, независимо от здравословното състояние бяха например на кето диета, а след това отново повишаваха теглото си, сега индивидуалния здравен подход е тенденция. Той предвижда на клиента (пациента) да бъдат направени серия от тестове, да се идентифицира недостиг или излишък на хормони / вещества в кръвта и едва след това да се предпише диета, която наистина ще му помогне. Ето с това се занимава един специалист по молекулярно хранене.

NB! За да изучавате професията на градски фермер и молекулярен диетолог, трябва да овладеете такива области на знания като химия и биология. Съответно, когато избирате специалност, трябва да обърнете внимание на факултетите по химия и биология и след това да получите по-тясно образование в тези области.