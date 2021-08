Обявиха клипа към песента "Formation" на Бионсе за най-добрия за всички времена

К липът към песента "Formation" на певицата Бионсе оглави класация на сп. "Ролинг стоун" за най-добрите музикални видеа на всички времена.

От изданието наричат клипа, режисиран от Мелина Мацукас, "поразителен коментар за значими моменти в афроамериканската история". Музикалното видео дебютира по време на Месеца на черната история през 2016 г.

Beyoncé’s “Formation” named greatest music video of all time by @RollingStone. pic.twitter.com/oCFlfcYZTy — TIDAL (@TIDAL) July 30, 2021

"Исках да покажа - ето това са чернокожите хора - празнуваме, страдаме, затъваме, борим се, танцуваме, ядем и все още сме тук", споделя Мелина Мацукас, обяснявайки концепцията на видеото.

С клипа към песента "Formation" Бионсе изпреварва изпълнители като Майкъл Джексън, Джордж Майкъл, Мадона, Принс, "Нирвана", "Гънс ен Роузис", "Ню ордър" и други.

В класацията на 100-те най-добри музикални видеа на всички времена намират място още два клипа на Бионсе - към песните "Single Ladies (Put a Ring on It)" и "Telephone" с Лейди Гага, класирани съответно на 12-о и 66-о място.

Топ 20 на най-добрите музикални видеа на всички времена включва:

1. Бионсе - "Formation"

2. Джони Кеш - "Hurt"

3. Мадона - "Vogue"

4. Чайлдиш Гамбино - "This Is America"

5. "Ню ордър" - "The Perfect Kiss"

6. "Бийсти бойс" - "Sabotage"

7. Д'Анджело - "Untitled (How Does It Feel?)"

8. Питър Гейбриъл - "Sledgehammer"

9. "Гънс ен Роузис" - "November Rain"

10. Майкъл Джексън - "Billie Jean"

11. Джордж Майкъл - "Freedom '90"

12. Бионсе - "Single Ladies (Put a Ring on It)"

13. "Нирвана" - "Smells Like Teen Spirit"

14. А-ха -"Take on Me"

15. "Уайт страйпс" - "Fell in Love With a Girl"

16. Миси Елиът - "The Rain (Supa Dupa Fly)"

17. "Дюран Дюран" - "Hungry Like the Wolf"

18. Принс - "Kiss"

19. "Рейдиохед" - "Paranoid Android"

20. Диджей Шадоу с участието на "Рън дъ Джуълс" - "Nobody Speak".