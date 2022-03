Китайската мания по украински съпруги

След военната инвазията на Русия в Украйна шегите за „приютяване на бездомни украински момичета“ започнаха да се разпространяват бързо в китайските социални медии. Но манията на Китай по „украинските красавици“ датира много назад. За това разкват от Vice.

Докато Русия започна инвазия в Украйна, бомбардирайки летища и жилищни сгради, а хората по света наблюдаваха мрачното развитие на събитията със затаен дъх, някои китайци се замислиха за нещо друго – украинските красавици.

Шега в социалните медии гласи, че китайските мъже биха искали да осигурят подслон на украинци, но само ако са млади, привлекателни и жени.

Стереотипите около „украинските красавици“ са в китайскоговорящия свят от години. Онлайн публикациите приписват изобилието от красиви жени в Украйна на нейния климат и етнически състав. В сайта за пазаруване Taobao човек може да плати около $30, за да му бъде прочетено персонализирано съобщение за рожден ден от група украински жени, облечени в костюми на зайче, въпреки че продавач каза, че услугата в момента не е достъпна поради войната.

Meilishka, услуга за запознанства, която е специализирана в сближаването на китайски мъже с източноевропейски жени, казва, че интересът към украинските момичета е се е увеличил след започването на руската инвазия в Украйна - от около пет запитвания на ден до почти 10.

„Сега има много клиенти, които искат украински момичета“, казва за VICE World News Павел Степанец, руснакът, който е собственик на бизнеса. „Тези клиенти знаят, че тези украински момичета са тъжни и биха счели Китай забезопасно място. Така че китайците смятат, че тези момичета ще обмислят да търсят съпруг китаец."

Интересът към срещи с украинки не е характерен само за китайските ергени. Украйна има процъфтяваща индустрия за интернет романтика, която свързва западни мъже с украинки, процес, наречен „булки по пощата“. Възприятието е, че украинските жени са по-красиви, по-малко феминистки и сега биха били готови да се омъжат за всеки средностатистически мъж, за да се измъкнат от поразената от войната, икономически застояла страна.

За китайските мъже желанието се изостря от желанието да бъдат с руси, бели жени, разглеждани като символ както на личния успех на мъжете, така и на възходящата сила на Китай.

Най-яркият пример е Мей Айси, който придоби национална слава около 2014 г., след като се ожени за украинка, 12 години по-млада от него. За много китайци животът на Мей е завидна история за аутсайдер от работническата класа, който печели жена от кавказката раса.

По-късно Мей стартира клуб за запознанства в Украйна, като таксува китайски мъже десетки хиляди долари, за да ги свърже с украинки. В Douyin, китайския TikTok, Мей споделя със своите 1,6 милиона последователи живота на двойката във вилата им в Украйна. Повечето от видеоклиповете се фокусират върху съпругата му, като на клиповете се вижда как тя танцува, ходи по модни подиуми и плува в басейна, привличайки поток от ревниви коментари.

Степанец стартира своя клуб за запознанства през 2017 г. и таксува мъжете между 6700 и 80 000 китайски юана ($1,060 до $12,700), за да ги събере с жени от Русия, Украйна и Беларус - жените, които могат да говорят мандарин и са по-млади и красиви, обикновено са "по-скъпи". В момента в клуба са около 70 китайци и според Степанец, около осем до девет двойки са се оженили чрез услугата от основаването на клуба.

Степанец казва, че китайците предпочитат жените от Източна Европа, защото в сравнение с китайките те не са толкова взискателни относно богатството. Мъжете също се стремят да създадат кавказко-изглеждащи потомци, каза той, поради което често се предпочитат жени със светли коси и сини очи.

А сред славянските жени, каза Степанец, украинките са най-търсените.

„Честно казано, украинските жени се смятат за едни от най-красивите в света“, каза той. "Всеки знае това."

Докато китайките, които излизат с чужденци, често са обвинявани в предателство на страната си, китайците са приветствани като герои, защото се женят за чужденки и ги правят част от нацията.

China's internet has been closely following the Russian invasion of Ukraine. But some of the discussion has gone awry towards the sexualization of Ukrainian women. Many male social media users are, maybe half-jokingly, talking about wanting to "shelter" Ukrainian women from war. pic.twitter.com/ahSYZ4yVAA

Интересът на интернет потребителите да видят кавказките жени, които учат китайски, готвят китайски ястия и се срещат с китайските си свекъри, накара много китайско-украински двойки да започнат да правят този вид видеоклипове.

Много китайци се оплакват, че не могат да намерят своята половинка. Китай има изкривено съотношение между половете поради многото аборти, а и защото китайките вече са по-образовани и финансово независими от преди, което ги кара да не желаят да се задоволят с нещастен брак.

„Демографски има милиони китайци, които не могат да намерят своята половинка в Китай поради политика за едно дете и вкоренената култура на предпочитане на синовете. Те се борят да намерят партньор“, каза Пан Уанг, който преподава китайски и азиатски изследвания в Университета на Нов Южен Уелс.

„В същото време изкривеното съотношение между половете в Украйна (повече жени, отколкото мъже) кара жените да желаят да намерят съпруг извън Украйна".

Докато кавказките съпруги се разглеждат като трофеи, небелите жени - например съпругите от Югоизточна Азия - често се възприемат като знак, че мъжът е твърде беден, за да привлича местни или бели жени, казва Уанг.

Много китайки изразиха гняв онлайн заради шегата за подслон на украински жени. Във видео, публикувано миналата седмица, китайски студент в Украйна каза, че безчувствените коментари за „украинските красавици“ са допринесли за антикитайски настроения и са изложили на опасност китайците в чужбина.

След това социалните платформи, включително Weibo, Douyin и WeChat, преминаха към изтриване на шегите за украинските жени. Държавните медии казват, че вулгарните забележки са направени само от няколко социални мрежи, но след това са били подсилени от антикитайските кръгове.

When people with conscience all over the world are praying for the people of Ukraine🇺🇦, Chinese are mocking, discriminating against Ukrainian women! Say "I am willing to accept beautiful Ukrainian women between ages 10~26 to take refuge in my home". What a cold blooded nation! pic.twitter.com/kupLLPfy7x