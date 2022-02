Китай отстъпи пред революцията в "Боен клуб"

К итайският стрийминг гигант „Tencent” възстанови оригиналния край на холивудски филм „Боен клуб”, след като цензурирана версия миналия месец предизвика масова негативна реакция.

Оригиналният завършек на станалата класика антиутопия от 1999 г., режисирана от Дейвид Финчър, с участието на Брад Пит и Едуард Нортън, показва работническа революция срещу капитализма.

Парадоксално, но тази част от филма беше цензурирана от властите в комунистически Китай и заменена с финални надписи на черен екран, от които става ясно, че главният герой се предава на полицията и помага да бъде предотвратен собствения му план за взривяването на капиталистическите небостъргачи, след което отива в психиатрична клиника за лечение.

Първо правило на "Боен клуб" в Китай: Не споменавай оригиналния край

Промяната предизвика интензивен дебат за кинематографичната цензура в Китай.

Официално властите първоначално обявиха, че са изтрили само голите сцени от филма, за да пазят обществения морал.

Цензурираният край беше осмиван онлайн и критикуван както от правозащитни групи, така и от китайски зрители, които са гледали пиратски версии на филма.

Чък Паланик, автор на романа от 1996 г., по който е адаптиран „Боен клуб”, написа саркастично в Туитър:

„Това е супер прекрасно! Всеки получава щастлив край в Китай!”

Китай цензурира Мечо Пух - много приличал на президента

Не е необичайно китайските телевизионни оператори да цензурират нещо, което може да се счита за чувствително от политическа или културна гледна точка. Но много рядко властите променят решението си и позволяват излъчването на оригиналната версия.

Yeah, China censoring the ending of Fight Club was bad but at least they left Star Wars alo—oh#ChinaEditChallenge pic.twitter.com/j6z5SMn8pf